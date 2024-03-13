Європарламент ухвалив перший у світі обов'язковий до виконання закон про ШІ

Європейський парламент ухвалив закон про регулювання правил використання штучного інтелекту. Нові правила обмежать застосування ШІ у кількох сферах, повідомили у прес-службі Європарламенту у середу, 13 березня.

Закон покликаний захистити фундаментальні права, демократію, верховенство права та екологічну стійкість від застосування штучного інтелекту. Депутати Європарламенту підтримали обмеження високоризикованого ШІ водночас зі стимулюванням інновацій. Закон вводить зобов’язання щодо застосування штучного інтелекту, його потенційних ризиків та впливу.

«Нові правила забороняють нецільове вилучення зображень обличчя з інтернету або з камер відеоспостереження для створення баз даних розпізнавання облич. Також буде заборонено розпізнавання емоцій та ШІ, який маніпулює людською поведінкою або експлуатує вразливості людей», – повідомили у прес-службі Європарламенту.

Зазначається, що закон забороняє використовувати системи біометричної ідентифікації ШІ (RBI) правоохоронцями, за винятком окремих ситуацій. Крім того, Європарламент обмежив інші системи ШІ, які можуть загрожувати низці сфер життя.

Зокрема, системи штучного інтелекту загального призначення та моделі на їхній базі мають відповідати вимогам прозорості згідно із законом ЄС про авторське право. Це стосуватиметься згенерованих ШІ зображень, аудіо та відео, а також діпфейків – згідно з новим законом вони мають бути позначені як створені штучним інтелектом.

Закон про обмеження штучного інтелекту став першим у світі. В Європарламенті зазначили, що документ буде обов’язковим до виконання.

За ухвалення закону проголосували 523 депутати, 49 – утрималися, а 46 виступили проти. Після технічних уточнень положень закону його має ухвалити Рада Євросоюзу. Після ухвалення закон буде повністю застосований максимум за 24 місяці.