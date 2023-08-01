Додатки збирають інформацію для нейромереж та, імовірно, для третіх осіб

Міністерство цифровізації Польщі попередило про небезпеку деяких сервісів із застосуванням штучного інтелекту, які стали популярними на тлі виходу фільму «Барбі». Додатки пропонують завантажити фото людини та отримати власний образ ляльки Барбі, збираючи персональні дані користувачів, повідомили у прес-службі Мінцифри Польщі у понеділок, 31 липня.

Зокрема йдеться про додатки Barbieselfie.ai та bairbie.me. Другий додаток став популярним в Україні попри серйозну загрозу для даних користувачів. Під час реєстрації додаток просить доступ до камери, галереї, а також до пошти користувача, на яку згодом приходить оброблене зображення. Дані користувачів можуть передаватися третім особам.

«Додаток Bairbie.me не відповідає вимогам Загального регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) про захист персональних даних (GDPR) – тому ми не знаємо, яку інформацію буде прийнято та для чого вона буде використовуватись», – повідомили у прес-службі Мінцифри Польщі.

Бізнесмен та блогер Дмитро Лазарчук зауважив, що сайт Bairbie.me створив американський стартап Rwnway, в якому на керівній дизайнерській посаді працює росіянка Анна Старікова. Після поширення цієї інформації у Старікової на сторінці в LinkedIn зникла інформація про навчання в Уральському університеті протягом 2014-2017 років, а геолокацію було змінено на Туреччину.

Окрім bairbie.me, міністерство Польщі закликало не використовувати додаток Barbieselfie.ai. За даними Мінцифри, додаток отримує доступ до:

камери смартфона;

історії платежів;

історія GPS;

реєстраційних даних;

точних технічних даних смартфона;

даних про залученість користувачів у соціальних мережах;

інформації про взаємодію з іншими сервісами;

даних опитувань та конкурсів користувачів.

Нагадаємо, з квітня 2023 року працівникам штаб-квартири НАТО заборонили користуватися соцмережею TikTok. Додаток підозрюють в просуванні китайської пропаганди та надмірному зборі даних про користувачів. Раніше до такого кроку вдались уряди США, Британії, Норвегії та інших країн.