Політичні групи Європейського парламенту узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Про це оголосив депутат Європарламенту Андріус Кубілюс.

«Після чотирьох годин переговорів між політичними групами ЄП було досягнуто згоди щодо тексту резолюції»,– заявив Кубілюс.

За словами євродепутата, в резолюції міститиметься такий рядок: «Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби».

Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.