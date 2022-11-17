Дмітрій Пєсков заявив, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України «є наслідком дій української влади»

Прес-секретар російського президента Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков визнав, що російські удари по енергетичній інфраструктурі України є спробою Росії посадити владу України за стіл переговорів. Про це пише LB.ua з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, прес-секретар Путіна заявив, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України – «це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів».

«Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, навіть більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі, ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити», – зазначив речник Путіна.

Крім іншого він також заявив, що ракетні удари завдаються по об'єктах інфраструктури України, які нібито «прямо або побічно мають відношення до її військового потенціалу».

Нагадаємо, що росіяни вранці у четвер, 17 листопада, випустили по Україні велику кількість ракет.