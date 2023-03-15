Депутати Європарламенту закликають до посилення санкцій проти Білорусі. Про це 15 березня повідомила прес-служба Європарламенту.

Зазначається, що парламент прийняв резолюцію, яка засуджує систематичні репресії білоруського режиму проти народу, у тому числі через політично вмотивовані та закриті процеси, які євродепутати критикують за порушення прав людини.

Парламент ЄС засудив нещодавнє ув’язненняжурналіста Анджея Почобута та лауреата Нобелівської премії миру Алеся Бяляцького та інших білоруських політв’язнів. Ці рішення свідчать про намагання режиму придушити будь-яку громадську участь у захисті прав людини та всі незалежні ЗМІ.

Депутати Європарламенту також засудили тюремні терміни, винесені для опозиційних політиків, починаючи з 2020 року. Також Європарламент засудив участь Білорусі у війні Росії проти України, зазначивши, що білоруський режим є співучасником та спонсором тероризму.

Євродепутати закликали включити Білорусь до наступного пакету санкцій, зокрема, калійну галузь, що є основним джерелом доходів білоруського режиму. Держави-члени ЄС просять розширити та посилити санкції проти Білорусі та включити всіх, хто причетний до репресій, зокрема, суддів, прокурорів, співробітників правоохоронних органів, в’язниць і виправних колоній.

Резолюція також визначає необхідність розслідування злочинів, скоєних режимом Алєксандра Лукашенка проти народу. Також Європарламент виступив за офіційне оформлення зав’язків між євродепутатами та білоруськими демократичними партіями.