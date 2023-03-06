Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська

Мінський міський суд у понеділок, 6 березня, ухвалив заочний вирок у кримінальній справі щодо членів «Координаційної ради» білоруської опозиції згідно з яким колишній кандидатці у президенти Білорусі та опозиціонерці Світлані Тихановській заочно присудили 15 років позбавлення волі у колонії загального режиму. Про це пише «Белта».

Суддя Петро Орлов заочно засудив обвинувачених до наступних строків: колишнього міністра культури Павла Латушка заочно засудили до 18 років колонії. Трьом іншим фігурантам справи – Марії Мороз, Ользі Ковальковій та Сергію Дилевському – призначили по 12 років колонії.

Державне обвинувачення у цій справі підтримував прокурор Михайло Ковальов.

«Усі обвинувачені визнані винними у змові, здійсненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом; створення екстремістського формування….публічних закликах до захоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, в тому числі застосування заходів обмежувального характеру (санкцій) щодо Білорусі», – йдеться в офіційному вороку суду.

Сама Тихановська, коментуючи вирок, заявила, що з ним чи без нього вона й «демократичні сили робили і робитимемо все можливе, щоб звільнити наших політв’язнів і привести нашу країну до демократичних змін».

«Сьогодні я думаю про тих, кому режим дав реальні, а не заочні терміни. 5, 16 чи 22 роки... А про режимних чиновників, суддів, прокурорів я не хочу думати. Тих, хто скоює ці злочини. Хай вони краще про себе подумають, бо Лукашенко не захищатиме їх у справжньому незалежному суді, для чого білоруські адвокати вже зібрали достатню кількість доказів. Він врятує тільки себе і своє близьке оточення», – йдеться в заяві Тихановської, повідомляє правозахисний центр «Вясна».

У лютому в так званій «справі Координаційної ради» сторона обвинувачення попросила засудити заочно білоруських опозиціонерів Світлану Тихановську і Павла Латушка до 19 років колонії кожного, а Марію Мороз, Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського – до 12 років колонії.