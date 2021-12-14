Сергій Тихановський перебуває у СІЗО ще з весни 2020 року

Гомельський обласний суд в Білорусі засудив до 18 років колонії посиленого режиму Сергія Тихановського – блогера та чоловіка лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Відповідне рішення суд ухвалив на закритому виїзному засіданні 14 грудня, пише Zerkalo. Тихановського визнали винним у масових заворушеннях, розпалюванні соціальної ворожнечі, перешкоджанні роботі ЦВК, а також в організації та участі у діях, що грубо порушують громадський порядок.

По цій справі винесли вироки також і іншим політв’язням: Артем Саков і Дмитро Попов отримали 16 років колонії, Ігоря Лосика і Владимира Цигановича засудили до 15 років, Миколу Статкевича – до 14 років.

Сергій Тихановський неодноразово заявляв про наміри балотуватися у президенти Білорусі, однак перед початком виборчої кампанії на початку його затримали та заарештували, що завадило йому подати документи до ЦВК Білорусі. Замість нього кандидатом у президента стала його дружина – Світлана, яка наразі є однією із лідерок білоруської опозиції.

Невдовзі його звільнили, він став керівником ініціативної групи своєї дружини. Вдруге його затримали вже 29 травня під час пікету зі збору підписів на підтримку Світлани Тихановської у Гродно – з того часу він перебуває у СІЗО.