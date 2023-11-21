Європарламент відкриє своє представництво в Україні на прохання вищих українських урядовців

Європейський парламент погодився відкрити офіс в Києві для посилення підтримки українського парламенту на прохання представників українського уряду. Про це йдеться в документі бюро Європарламенту, пише видання Euractiv у вівторок, 21 листопада.

Рішення, ухвалене напередодні ввечері і спрямоване на полегшення відносин з Верховною Радою України, зокрема на з’єднання її з «відповідними комітетами» Європейського парламенту та полегшення адміністративної роботи.

Бюро є органом Європейського парламенту, який відповідає за адміністративні рішення щодо внутрішнього функціонування установи.

«Європейський парламент має офіс зв’язку для кожної країни-члена, який допомагає парламенту спілкуватися з державами-членами, наприклад, спілкуючись із зацікавленими сторонами, організовуючи заходи та підтримуючи зв’язки з місцевими ЗМІ», – йдеться у документі Європарламенту.

Згідно з документом, лише кілька офісів Європейського парламенту створено в неєвропейських містах, включаючи Нью-Йорк, Аддіс-Абебу та Джакарту, «де співробітники парламенту відряджені до Представництва ЄС».

Делегація ЄС у кожній країні, що не входить до ЄС, є дипломатичним представництвом ЄС на території під керівництвом Європейської служби зовнішніх дій (EEAS).