Поліцейська служба Європейського Союзу (Європол) попередила про можливе шахрайство в інтернеті, особливо з пропозиціями вакцинуватися від невідомих. Шахраї вже почали пропонувати «вакцину від коронавірусу» онлайн, при цьому подібні фальшиві препарати можуть бути небезпечними для здоров'я людини, пише Deutsche Welle.

За словами очільниці Європолу Катрін де Болль, існує серйозна небезпека, що зловмисники можуть скористатися великим попитом, а це, своєю чергою, вплине на здоров’я людей.

Вона розповіла, що у соцмережах вже з’явилися оголошення про продаж вакцини. Ті, хто відгукнуться на них, або нічого не отримають, або отримають підроблений препарат.

Де Болль додала, що державні відомства, які займаються зберіганням та транспортуванням вакцини, також мають бути готові до спроб викрадення препаратів. Єврпол вже визначив можливі «гарячі точки», в яких можуть бути здійснені подібні злочини.

«Під час першого локдауну банди нападали, приміром, на транспорт, який перевозив захисні маски. Тепер така небезпека існує з вакциною», — пояснила Катрін де Болль.

Як інформував ZAXID.NET, Європейський Союз із 27 грудня розпочав процес масової вакцинації населення від коронавірусу. Вакцинувати людей будуть препаратом від Pfizer/BioNTech. Саме їхню вакцину нещодавно схвалив регулятор ЄС.

Технологія двох вакцин від коронавірусу, які розробляють американські компанії Moderna і Pfizer, може не тільки допомогти у боротьбі з пандемією, але й пришвидшити розробку засобів проти онкологічних, серцево-судинних і багатьох інфекційних захворювань.