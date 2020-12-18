Компанія Moderna знищила 400 тис. доз вакцини від коронавірусу через проблему з фільтрацією, яка призвела до браку у продукції. Про це 18 грудня повідомляє Bloomberg.

Головний науковий консультант Moderna Монсеф Слауї заявив, що збій на останніх етапах виробництва призвів до проблеми з фільтрацією і скомпрометував продукт.

Браковані дози вакцини ще не були розміщені у флакони і були частиною більш широкої партії у 1,4 млн доз.

Попри інцидент, представник Moderna з Кембриджа Рей Джордан наголосив, що компанія не вибивається з раніше намічених планів виробити 20 млн доз у грудні та від 85 до 100 млн – у першому кварталі 2021 року.

Якщо врахувати раніше заявлену вартість вакцини, то Moderna втратила як мінімум 10 млн доларів потенційного прибутку.

Цього ж дня консультативна рада управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність вакцини від Covid-19 компанії Moderna. Передбачається, що невдовзі вакцину компанії Moderna затвердять остаточно.

Європейське медичне агентство (EMA), яке займається оцінкою ліків в ЄС, зокрема сертифікацією вакцин, має ухвалити рішення щодо вакцини від коронавірусу Moderna на початку січня.

Вакцина компанії Moderna стала другою у світі, яка після завершення трьох етапів клінічних досліджень показала високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом.

Найбільша перевага вакцини Moderna над препаратом від Pfizer та BioNTech полягає в простішій логістиці – вона не потребує зберігання при наднизьких температурах. Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника – 2-8 градусів.