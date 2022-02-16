Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС зможе впоратися у разі скорочення постачання газу з Росії. Про це інформує агенція Reuters.

«Наші моделі на випадок часткового порушення або подальшого скорочення поставок газу "Газпромом" тепер показують, що ми перебуваємо скоріше в безпечній ситуації», – наголосила фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що ЄС веде переговори про можливість постачання зрідженого та природного газу зі США, Азербайджану, Катару, Нігерії, Єгипту та Південної Кореї.

«Ми також поговорили з великими постачальниками ЗПГ... щоб дізнатися, чи можемо ми змінити контракти на користь ЄС», – зазначила голова Єврокомісії. За її словами, можлива агресія Росії проти України свідчить, що потрібно обмежувати залежність Європи від газу з РФ.

За останніми даними, у січні ЄС імпортував з вище згаданих країн рекордні 10 млрд м³ зрідженого газу. Проте майже 40% газу в Євросоюз досі прибуває з Росії.