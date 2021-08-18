Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель розповів, у якому випадку ЄС погодиться на співпрацю з новою владою країни. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Боррель закликав «Талібан» гарантувати безпеку людей, негайно припинити будь-яке насилля, відновити порядок і запобігати порушенням прав людини у цій країні.

«ЄС закликає талібів дотримуватися своїх зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом за будь-яких обставин», – йдеться у повідомленні.

У ЄС запевнили, що сприятимуть гуманітарній допомозі потерпілим жителям Афганістану, зокрема внутрішнім переселенцям. Боррель заявив, що співпраця ЄС з будь-яким майбутнім афганським урядом залежатиме від мирного і всеосяжного врегулювання ситуації та поваги основних прав усіх афганців, зокрема жінок, молоді та меншин.

Крім того, для ЄС важливе дотримання міжнародних зобов'язань Афганістану, боротьба влади цієї країни проти корупції й недопуск терористів на територію Афганістану.