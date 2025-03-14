Компанія мала щонайменше дев'ятьох лобістів в Європарламенті станом на жовтень 2024 року

Європарламент і Єврокомісія виключили з парламенту та внесли в чорний список лобістів китайської технологічної компанії Huawei після звинувачень низки посадовців у хабарництві, пов’язаного з діяльністю Huawei у бельгійському Брюсселі. Напередодні правоохоронці провели обшуки в офісі китайської компанії та закрили два офіси в Європарламенті в межах розслідування лобізму роботи Huawei, повідомило 14 березня Politico із посиланням на рішення Європарламенту.

«Парламент вирішив, як запобіжний захід, призупинити доступ до парламенту представників компанії Huawei з негайним набранням чинності», – заявив речник Європейського парламенту.

Зазначається, що обмеження щодо посадовців є тимчасовим та діятиме щонайменше до завершення розслідування. Крім того, усі парламентарі, члени Європейської комісії та усі департаменти «отримають вказівки негайно призупинити контакти та зустрічі з Huawei».

Нагадаємо, китайський техногігант потрапив у корупційний скандал щодо лобізму його роботи в бельгійському Брюсселі. 13 березня правоохоронці провели обшуки в офісі Huawei та повідомили про підозри низці причетних до просування роботи китайської компанії – за даними слідства, йдеться про хабарництво.

Місцева прокуратура повідомила, що хабарництво відбувалося під виглядом «комерційного лобіювання» з 2021 року – чиновники отримували подарунки, як-от: оплата їжі, проїзду чи запрошення на футбольні матчі. Huawei заявила, що серйозно сприймає звинувачення і зв’яжеться зі слідством.

Зазначається, що станом на жовтень 2024 року Huawei мав дев’ятьох лобістів у Європарламенті. Бельгійські правоохоронці цього тижня затримали кількох осіб за підозрою в хабарництві від корпорації – їхні імена наразі невідомі.