Корпорація Google відмовилася від співпраці з Huawei

Компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з китайським виробником смартфонів і телекомунікаційного обладнання Huawei, повідомила агенція Reuters з посиланням на свої джерела.

Це рішення може обмежити можливості Huawei з виробництва смартфонів для продажу за межами Китаю, оскільки компанія втратить доступ до оновлень операційної системи Android. Наступна версія смартфонів на Android також втратить доступ до популярних сервісів, включаючи Google Play Store, програми Gmail і YouTube.

«Huawei зможе використовувати тільки публічну версію Android і не зможе отримати доступ до пропрієтарних додатків і сервісів від Google», – сказало джерело агенції Reuters.

Як нагадує «Українська правда», раніше США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на китайських виробників обладнання Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки. Це пов’язано з тим, що техніка Huawei нібито має «чорні двері», які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча офіційна влада Китаю це заперечує. Крім того, у Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані «для отримання секретів».

Наприкінці квітня цього року Центральне розвідувальне управління США повідомило союзникам США про те, що китайська телекомунікаційна корпорація Huawei отримує фінансування від органів безпеки Китаю. За інформацією британського видання The Times, яке посилалося на власні джерела, Huawei отримує кошти від Народно-визвольної армії Китаю та від комісії з національної безпеки Комуністичної партії Китаю.

На початку другої половини травня президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє американським компаніям використовувати іноземні телекомунікації, які можуть створювати ризик для країни. Адміністрація Трампа додала Huawei Technologies Co Ltd в список компаній, торгівля з якими забороняється.