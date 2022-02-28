Європейський союз запровадив персональні санкції проти 26 «медійних осіб», близьких до Кремля. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

З пропагандистів у список потрапили телеведучі Аркадій Мамонтов, Тигран Кеосаян, Ольга Скабеєва, головний редактор видання Regnum Модест Колеров, співробітник НТВ Роман Бабаян і співробітник RT Антон Красовський.

Обмеження ЄС також торкнуться письменника Захара Прилепіна і віолончеліста Сергія Ролдугіна, відомого як друга Путіна.

Раніше Європейський союз уже запроваджував санкції проти різних секторів економіки Росії у зв’язку із війною в Україні. Обмежувальні заходи ввели також США та Велика Британія. Санкції зокрема торкнулися Центробанку Росії й окремих російських банків.

Частина буде відключена від системи міжнародних переказів SWIFT. Як обмежувальний захід Європейський союз також закрив повітряний простір над своїми країнами для російських літаків.