У Європейському Союзі затвердили продовження економічних санкції проти Росії у відповідь на навмисну дестабілізацію України. Про це йдеться у комюніке Ради ЄС.

«Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити санкції, спрямовані на конкретні галузі економіки Російської Федерації, ще на шість місяців до 31 січня 2022 року», – повідомляється у заяві.

Рішення Ради ЄС, як вказано, слідує за останньою оцінкою стану імплементації Мінських угод.

«З цього приводу лідери ЄС закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність у забезпеченні повного виконання Мінських домовленостей як ключової умови будь-якої суттєвої зміни в позиції ЄС. У світлі того, що Росія ці угоди не виконує в повному обсязі, лідери ЄС одноголосно вирішили продовжити економічні санкції проти країни», – сказано у комюніке.

Економічні санкції проти РФ були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні. Їх було посилено у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов’язати їх тривалість із повним виконанням Мінських угод. Економічні санкції проти РФ перед цим були продовжені у грудні минулого року – до 31 липня 2021 року.

Ці санкції, які продовжуються зазвичай на пів року, обмежують доступ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній і забороняють форми фінансової допомоги і брокерської діяльності російським фінансовим установам. Ці заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передачу всього оборонного обладнання та встановлюють заборону на товари подвійного призначення для військового використання або для кінцевих користувачів з метою військового використання в Росії.

Санкції обмежують доступ Росії до деяких чутливих технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад, при видобутку і розвідці нафти.