Усунену з посади віце-президента Європейського парламенту Єву Кайлі остаточно звільнили з посади. За це рішення проголосувало 625 депутатів Європарламенту. Рішення про звільнення 44-річної Єви Кайлі набуває чинності негайно.

«У зв'язку з продовженням розслідування, Європарламент прийняв рішення про те, що Єва Кайлі більше не є одним з його Віце-президентів. Це рішення набуває чинності негайно. Ми продовжуватимемо повною мірою співпрацювати з відповідними національними правоохоронними та судовими органами», – повідомляється на сторінці Європарламенту в Twitter.

In view of the ongoing investigations,@Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.



This decision is effective immediately.



We will continue to fully cooperate with relevant national law enforcement and judicial authorities. — Roberta Metsola (@EP_President) December 13, 2022

Раніше президентка Європарламенту Роберта Мецола призупинила повноваження Кайлі у зв’язку з корупційним скандалом, а грецька соціалістична партія PASOK виключила її зі свого складу. Кайлі обіймала одну з чотирнадцяти віце-президентських посад.

Єву Кайлі та ще трьох осіб, зокрема – її ьбатька, підозрюють в отриманні грошей від Катару. Правоохоронці підозрюють Катар у підкупі європейських політиків, які мають значний політичний і економічний вплив і перевіряють, чи вдавався Катар до некласичних методів лобізму.

В листопаді цього року Кайлі активно вихваляла Катар, який зараз проводить чемпіонат світу з футболу. Вона сказала, що цей чемпіонат є «насправді доказом того, як спортивна дипломатія може досягти історичної трансформації країни за допомогою реформ, які надихнули арабський світ». Кайлі також повторила думку Міжнародної організації праці про те, що «Катар є лідером у сфері трудових прав». Хоча коли Катар готувався до проведення цієї події, на спортивному будівництві за 10 років загинули від 6 до 15 тис. людей.

Під час обшуків у фігурантів справи, які пройшли 9 грудня, правоохоронці вилучили, зокрема, 600 тис. євро, а ЗМІ повідомляли, що в Кайлі знайшли «сумки з грошима».

У неділю фігурантів справи арештували. Цей корупційний скандал став найгучнішим в історії Європарламенту.

Влада Катару звинувачення європейських правоохоронців відкинула.