Єва Кайлі виступає на сесії Європарламенту, 7 грудня 2022

Євродепутатку від Греції Єву Кайлі, затриману напередодні за підозрою у корупції, усунули з посади віце-президента Європейського парламенту, повідомила представниця президентки ЄП Роберти Мецоли.

За рішенням спікерки Європарламенту, 44-річну Єву Кайлі з цього моменту звільнено від виконання всіх повноважень, обов'язків та завдань на займаній посаді, пише «Укрінформ».

Крім того, грецька соціалістична партія ПАСОК, членом якої є Кайлі, у п'ятницю ввечері оголосила, що її виключено з лав партії, зазначає Euronews.

Про затримання Єви Кайлі, яка на той час обіймала одну з чотирнадцяти віце-президентських посад у Європарламенті, а також ще чотирьох осіб, стало відомо пізно ввечері 9 грудня. Під час обшуків, які в цій справі провела Федеральна прокуратура Бельгії, було вилучено 600 тисяч євро готівкою, комп’ютери та мобільні телефони. Справа, в якій пройшли обшуки, стосується впливу Катару на економічні та політичні рішення Європейського парламенту шляхом передачі великих сум грошей або цінних подарунків третім особам зі значним політичним впливом.