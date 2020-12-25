Андрій Лаврега визнав вину, а обвинувальний акт визнав частково

Обвинувачуваний у вбивстві трирічного сина бізнесмена та ексдепутата Київради В'ячеслава Соболєва Андрій Лаврега частково визнав свою провину. В четвер, 24 грудня в суді йому зачитали обвинувальний акт, повідомив «Судовий репортер».

Лаврега на суді заявив, що визнає свою провину і розкаюється, але сам обвинувальний акт визнає не повністю.

«Я натискав на спусковий гачок, я використовував надану мені зброю. Але стосовно 115 статті Кримінального кодексу [умисне вбивство] я не згоден повністю, оскільки жодного наміру завдавати… вбивати чи калічити Соболєва В’ячеслава Олександровича я не мав. І слідство про це дуже добре знає», – заявив він.

За словами Лавреги, постріл не був призначений для вбивства.

«Метою даної акції було, правильно сказати, залякування, а не вбивство», – заявив 21-річний обвинувачуваний.

Інший обвинувачений Євгеній Семенов провину не визнає. Наступне засідання у справі призначене на 20 січня.

Нагадаємо, що 1 грудня 2019 в Києві обстріляли автомобіль засновника першої мережі донецьких супермаркетів «Обжора» і на той момент депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва. В результаті загинув його трирічний син. Поліція затримала підозрюваних у вбивстві через 12 годин.

4 грудня їх заарештували на два місяці без права внесення застави, під вартою вони перебувають дотепер.

Обвинувачувані – Андрій Лаврега, який стріляв в автомобіль з балкона готельного номеру, та Євгеній Семенов, який вистежував, коли Соболєв вийде з ресторану. Останній вини не визнає. Обидва хлопці воювали на Донбасі.

Іншими учасниками цієї справи є Ібрагім Шахгірієв, який передав Лаврезі патрони, і якого засудили на три роки умовно, а також Олександр Раєв, який допоміг прихистити Лаврегу з Семеновим у гуртожитку після злочину.

організатором злочину правоохоронці вважають 26-річного росіянина Юсупа Абуєва. Однак він заявив, що не знав Соболєва, дізнався про нього з новин і заявив про готовність пройти поліграф. Наразі його розшукує Інтерпол.

Офіційно прокуратура замовника злочину не називає. Сам Соболєв назвав прізвища кількох осіб, які, на його думку, можуть бути причетні до злочину. У списку були колишні судді Вищого господарського суду Віктор Татьков і Артур Ємельянов, а також їхній юрист Руслан Браславський, які начебто відібрали у нього бізнес.