YouTube обмежив українцям доступ до Russia Today та інших російських каналів на території України, повідомила увечері 26 лютого агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення компанії.

«У світлі надзвичайних обставин в Україні ми вживаємо низку заходів. Ми зупиняємо можливість монетизації деяких каналів на YouTube, зокрема кількох російських каналів, пов'язаних із нещодавніми санкціями. Ми обмежуватимемо рекомендації для цих каналів. Також у відповідь на запит уряду ми обмежили доступ до RT та низки інших каналів в Україні. Ми продовжимо стежити за новими подіями і можемо вжити подальших заходів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Twitter та Instagram заявили про блокування російських пропагандистських облікових записів. Також Twitter заборонив реєструватися новим користувачам з Росії.