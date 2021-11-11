YouTube почав приховувати кількість дизлайків під роликами. Про це компанія 11 листопада повідомила у своєму блозі.

У компанії кажуть, що отримували скарги від низки маловідомих авторів про те, що їм несправедливо ставлять велику кількість дизлайків. Зрештою компанія вирішила прибрати лічильник, щоб «взаємодія на YouTube містила більше поваги між користувачами». Таким чином, компанія прибрала можливість спаму та флешмобів, при яких групи людей зумисне занижують рейтинги відеороликів, шкодячи авторам контенту і їхнім каналам в YouTube.

Автори відеороликів і надалі бачитимуть кількість дизлайків під власними відео. Натомість для глядачів цю можливість поступово почали прибирати.

«Ми хочемо створити інклюзивне і шанобливе середовище, в якому автори матимуть змогу досягти успіху і відчувати себе в безпеці для самовираження», – вважає YouTube.

У відповідь на закиди, що кількість дизлайків завжди допомагала з'ясувати, чи дивитися відео, у компанії заявили, що «з цим рішенням можна не погоджуватись, але це правильно для платформи».

Натомість, критики оновлення кажуть, що таке рішення дозволить YouTube збільшити утримання аудиторії і капіталізацію своєї компанії.