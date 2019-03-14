YouTube заблокував канал Зеленського

Це офіційний канал Зеленського як кандидата в президенти

YouTube-канал кандидата в президенти Володимира Зеленського «Зе президент Слуга народу», посилання на який розміщено на головній сторінці його офіційного сайту, заблокований. Про це повідомляє LIGA.net.

«Цей акаунт заблоковано за численні або серйозні порушення умов використання YouTube, в тому числі щодо спаму, обману і введення користувачів в оману», - йдеться в повідомленні, яке з'являється при спробі зайти на канал Зеленського.

У прес-службі кандидата підтвердили цю інформацію. Там сказали, що заблокований канал «Зе президент Слуга народу». Це офіційний канал Зеленського як кандидата в президенти.

Фото LIGA.net

На питання, з якої причини був заблокований акаунт, в прес-службі сказали, що адміністрація YouTube не надала їм докладного обґрунтування.

«Зараз це питання з'ясовується», - сказали в прес-службі.

Оновлено 20:00. Канал кандидата в президенти Володимира Зеленського на сайті Youtube розблоковано. Про це пише «Українська правда» з посиланням на керівника діджитал-департаменту штабу Зеленського Михайла Федорова.

Він зазначив, що канал Зеленського розблокували. Однак причину блокування ще шукають.