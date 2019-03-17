Юна українська тенісистка Дар’я Лопатецька здобула п’ятий титул у кар’єрі

15-річна українка виграла тенісний турнір в Японії

СпортВолодимир Пиріг, 17 березня1311

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Юна українська тенісистка Дар’я Лопатецька здобула п’ятий титул у кар’єрі
фото tennisua.org
15-річна тенісистка Дар'я Лопатецька отримала вже п’ятий титул за свою кар’єру

Українська тенісистка Дар’я Лопатецька перемогла у турнірі ITF в японській Нiсiтамi з призовим фондом 25 тисяч доларів. 15-річна українка з Харкова перемогла великобританку Габріеллу Тейлор.

Як повідомив телеканал «24», у першій партії українська тенісистка програвала з рахунком 0:4 і 3:5. Однак, згодом вона змогла відіграти два сетболи. На тай-брейку Лопатецька довела сет до перемоги.

Друга партія закінчилась провалом для Лопатецької. А ось у третій партії тенісистка вдало відігралась. Далі українка виграла чотири гейми поспіль і матч загалом.

Зрештою, Дар’я Лопатецька перемогла великобританку Габріеллу Тейлор з рахунком 7:6 (4), 2:6, 6:3. Цей титут – п'ятий на професійному рівні для українки.

Цей титул – п’ятий на професійному рівні для українки.

Таким чином, Лопатецька виграла третій турнір у сезоні після двох поспіль січневих 25-тисячників на хардових кортах в Гонконзі.

Завдяки перемозі в Японії українка набере 50 рейтингових очок і з нового тижня дебютує в топ-300 рейтингу WTA, пише УНІАН.

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До теми

Українська тенісистка Дарина Лопатецька виграла турнір у Гонконзі ZAXID.NET
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