У нього вилучили 260 грамів амфетаміну

Колишній посадовець Дністровської ГЕС отримав 9 років ув’язнення за зберігання та збут амфетаміну. Його викрили восени 2024 року, коли він намагався продати наркотики. Під час обшуку правоохоронці виявили в нього 260 грамів розфасованого амфетаміну.

Вирок йому 16 липня оголосив Новодністровський міський. У суді прокурори довели, що чоловік налагодив схему збуту психотропних речовин. Його затримали у вересні 2024 року, коли він розповсюджував наркотики методом закладок. Під час обшуку в обвинуваченого правоохоронці вилучили психотроп МДМА та 12 пакетів з амфетаміном масою понад 260 грамів, повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 17 липня.

Після оголошення підозри юриста з Дністровської ГЕС звільнили. В суді чоловік свою провину не визнав. Однак суд врахував всі докази та обставини, а також те, що обвинувачений добре був обізнаний з відповідальністю за злочин, і визнав його винним у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Йому присудили покарання – 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. На вирок суду можна подати апеляцію.