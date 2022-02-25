Юрій Лебідь досі виконував обов'язки командувача НГУ

Президент України Володимир Зеленський призначив генерала-лейтенанта Юрія Лебедя командувачем Національної гвардії України. Відповідний указ від 25 лютого оприлюднений на сайті глави держави.

«Призначити Лебедя Юрія Анатолійовича командувачем Національної гвардії України», – йдеться у тексті указу.

54-річний Юрій Лебідь народився у Сумах. Закінчив Національну академію оборони України. Пройшов шлях від командира взводу до командира полку спеціального призначення «Тигр».

Навесні 2014 року призначений на посаду тимчасово виконуючого обов'язки начальника Східного територіального управління НГУ. 12 травня був викрадений в Донецьку невідомими озброєними особами під час повернення зі служби додому, за тиждень звільнений.

З червня 2019 року був заступником командувача НГУ, а останній місяць виконував обов’язки командувача Національної гвардії.

Попередник Лебедя генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади командувача Нацгвардії після стрілянини на «Південмаші».