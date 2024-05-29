З 1 червня в Чернівцях зросте тариф на водопостачання та водовідведення. Ціну піднімуть лише для непобутових споживачів. Бізнесу та підприємствам соціальної сфери доведеться платити на 37% більше від чинного тарифу.

Рішення про підвищення тарифу для непобутових споживачів ухвалила нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Раніше тариф для підприємств становив 27, 77 грн за кубометр, з 1 червня він буде становити 44,04 грн.

У комунальному підприємстві «Чернівціводоканал» зазначили в коментарі «Суспільному», що підвищення тарифу дозволить зменшити кредиторську заборгованість. Водночас побутові споживачі платитимуть за старою ціною.

«Без цього підвищення підприємству буде надважко працювати, виплачувати заробітню плату, сплачувати за електроенергію», – розповіла керівниця планово-економічного відділу «Чернівціводоканалу» Катерина Боброва.

За минулий рік збиток водоканалу становив 11 млн грн. Водночас від початку року до квітня збиток становить 7 млн грн. Цьогоріч підприємство отримало 30 млн грн фінансової підтримки з міського бюджету. Їх витратили на виплату зарплат та на електроенергію.

Тариф для побутових споживачів залишається незмінним. Він становить 14,81 грн за кубічний метр води без податку на додану вартість й 8,33 грн за кубічним метр на водовідведення. За словами працівниці комунального підприємства, це набагато менше, а ніж витрачає водоканал на постачання води до житла чернівчан. Реальна собівартість одного куба води становить 28,8 грн й 9,81 грн на водовідведення.