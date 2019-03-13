З 1 квітня багатодітні сім’ї отримуватимуть доплати

За підрахунками Мінсоцполітики, право на доплату отримають 158,8 тис. дітей

Кабінет міністрів України вирішив з 1 квітня ввести доплати багатодітним сім'ям у розмірі 1700 грн на дитину, починаючи з третьої. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, 13 березня, повідомляє «Укрінформ».

«Кожна багатодітна сім'я отримає на третю, четверту, п'яту і кожну наступну дитину до 6-річного віку щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму до 6 років. З урахуванням розміру прожиткового мінімуму середньомісячний розмір виплати становитиме з 1 квітня 2019 року 1626 грн на одну дитину, з 1 липня 2019 – 1699 грн на дитину», – заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, який представляв проект рішення.

За підрахунками Мінсоцполітики, право на виплату отримають 158,8 тис. дітей, а сама вартість програми становитиме понад 200 млн грн щомісяця.

Зазначимо, що усього станом на 1 січня 2019 року в Україні було 334 тис. багатодітних сімей.

Голова уряду Володимир Гройсман на засіданні також зазначив, що уряд найближчим часом ухвалить низку рішень, що дозволять підтримувати сім'ї, у яких троє та більше дітей. Прем'єр-міністр також запевнив, що дане рішення є системним у напрямку збільшення народжуваності в Україні.

Державну допомогу призначатимуть органи соціального захисту населення за місцем проживання багатодітної сім'ї за рахунок державного бюджету у вигляді субвенції місцевим бюджетам у рамках затвердженого держбюджету.

Зазначимо, що після народження дитини держава виплачує 41280 грн. Це єдиний розмір допомоги. Одноразову виплату в розмірі 10320 грн батьки отримують на свій рахунок через кілька місяців після подачі необхідного пакету документів у соціальні служби. Решту суми - 30960 грн - розбивають на 36 рівних частин по 860 грн. Таку допомогу щомісяця отримуватиме сім'я протягом трьох років. Прожитковий мінімум для дітей до 6 років 2019 року становить 1626 грн.