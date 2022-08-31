З четверга, 1 вересня, на автобусних маршрутах Львова збільшать кількість транспортних засобів. Про це повідомив начальник управління транспорту ЛМР повідомив Орест Олеськів.

За словами Ореста Олеськіва, міські перевізники збільшать кількість транспорту на 40 автобусів.

«Із початку навчального року, тобто з 1 вересня, почнемо поетапно збільшувати кількість одиниць транспортних засобах на автобусних маршрутах. Передбачаємо, що АТП-1 на своїх маршрутах впродовж місяця додасть 20 одиниць. Також приватні перевізники зобов’язалися підняти випуск до тих показників, які були до війни. Це також близько 20 одиниць», – повідомив Олеськів.

Він додав, що кількість електротранспорту залишиться без змін.

«Збільшення кількості трамваїв відбудеться після завершення ремонтних робіт на вул. С. Бандери», – уточнив Орест Олеськів.

Нагадаємо, школярі мають право безкоштовного проїзду на всьому громадському транспорті Львова впродовж навчального року. Студенти платять 50% від вартості проїзду в електротранспорті.