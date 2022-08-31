Із четверга, 1 вересня, у Львові тимчасово обмежать рух транспорту на частині вул. Стрийської через ремонт дороги. Львівська міськрада повідомляє, що із 1 до 3 вересня не курсуватиме тролейбусний маршрут №25 (вул. Шота Руставелі – Автовокзал).

За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, завтра обмежать рух транспорту на частині вул. Стрийська, на непарній стороні – від будинку №31 до вул. Героїв Майдану. На цьому відрізку дороги ТзОВ «Онур» буде проводити ремонт дорожнього полотна.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, на час ремонтних робіт буде призупинено курсування тролейбуса №25. Усі інші маршрути громадського транспорту, які курсують по вул. Стрийській, їздитимуть без змін. Тролейбус №25 не курсуватиме до 22:00 3 вересня.