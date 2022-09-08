Збройні сили України від 1 вересня 2022 року звільнили від військ Росії понад тисячу квадратних кілометрів. Про це у вечірньому 8 вересня повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями», – сказав він.

Зеленський повідомив, що сьогодні провів нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Передусім щодо активних дій на передовій.

«У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати», – додав Зеленський.

Уся державна діяльність зосереджена на «потребах фронту й захисту наших людей», наголосив президент.

«Особливо хочу подякувати сьогодні бійцям 115-ї окремої бригади тероборони Оперативного командування «Північ», які відзначилися хоробрістю й потрібними Україні результатами в боях у лютому-березні, коли зупиняли просування ворога, і які й зараз продовжують захищати нашу державу на Північному напрямку. Також вдячний бійцям 117-ї окремої бригади тероборони, які діють на напрямку Суджа – Суми, і першій танковій бригаді, яка міцно тримає позиції на напрямку Гомель – Городня», – додав Зеленський.