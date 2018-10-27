З 2014 року 127 працівників військкоматів затримали за хабарі

Правоохоронні органи з 2014 року затримали 127 співробітників військових комісаріатів за звільнення від призову за хабарі. Про це розповів в інтерв’ю DT.UA заступник Генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Ми зупинили отримання хабарів. З 2014-го по сьогоднішній день за звільнення від призову за хабарі 127 працівників військкоматів затримані і віддані під суд», – розповів він.

За словами головного військового прокурора, уже засуджено 95 осіб.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні у Запорізькій області на отриманні 35 тис. гривень хабара затримали секретаря призовної комісії Василівського районного військкомату.