З 2014 року 127 працівників військкоматів затримали за хабарі

Уже засуджено 95 осіб

СуспільствоАндрій Стець, 27 жовтня1820

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Правоохоронні органи з 2014 року затримали 127 співробітників військових комісаріатів за звільнення від призову за хабарі. Про це розповів в інтерв’ю DT.UA заступник Генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Ми зупинили отримання хабарів. З 2014-го по сьогоднішній день за звільнення від призову за хабарі 127 працівників військкоматів затримані і віддані під суд», – розповів він.

За словами головного військового прокурора, уже засуджено 95 осіб.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні у Запорізькій області на отриманні 35 тис. гривень хабара затримали секретаря призовної комісії Василівського районного військкомату.

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