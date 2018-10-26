В Запорізькій області секретаря призовної комісії затримали на хабарі

У Запорізькій області на отриманні 35 тис. гривень хабара затримали секретаря призовної комісії Василівського районного військкомату. Про це повідомили на сайті Військової прокуратури Південного регіону.

«Встановлено, що вказана посадова особа вимагала від громадянки Г. грошові кошти в сумі 35 тис. грн за позитивне вирішення «питання» непризову її сина на військову службу. 25.10.2018 після отримання обумовленої суми неправомірної вигоди секретаря призовної комісії військкомату було затримано згідно зі ст. 208 КПК України», - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про оголошення затриманому підозри за ч. 3 ст. 368 КК України і готується клопотання про обрання запобіжного заходу. Проводяться першорядні слідчі дії.

Як інформував ZAXID.NET, 1 жовтня в Україні стартувала осіння призовна кампанія, яка триватиме до 31 грудня.

Загалом планують призвати на строкову службу 17960 осіб, більшість із них скерують у Збройні Сили (9010 осіб), а також у Державну спеціальну службу транспорту (900), Державну прикордонну службу (1550), Національну гвардію України (6500).