Зміни триватимуть до 30 вересня

Від сьогодні, 9 липня, на Буковині через пункт пропуску «Дяківці – Раковець» тимчасово дозволили проїзд великих пасажирських автобусів. Раніше такому транспорту тут було заборонено перетинати кордон, що пов’язано з інфраструктурними обмеженнями Румунії. Проїжджати кордон пасажирські автобуси зможуть до 30 вересня.

Рішення щодо проїзду через КПП «Дяківці – Раковець» великих пасажирських автобусів ухвалили через зростання пасажиропотоку влітку, повідомили в фейсбуці Міністерства розвитку громад та територій України.

«Ми добре розуміємо навантаження, яке припадає на кордон у пікові періоди, особливо влітку. Відкриття “Дяківців” для автобусів великої місткості – це спільне рішення з румунськими партнерами, яке дозволить пасажирам швидше перетинати кордон, зменшить черги на інших пунктах пропуску та загалом зробить подорожі комфортнішими. Наразі це тимчасове рішення, але працюємо з румунськими колегами, щоб знайти можливість забезпечити рух автобусів постійно», – зазначили в міністерстві.

Раніше цей пункт пропуску могли перетинати невеликі автобуси, де кількість пасажирських місць не перевищувала 21. Наразі для виїзду з України водіям автобусів необхідна реєстрація у системі «єЧерга». В’їзд до України вже відкритий без попереднього запису.

Додамо, що КПП «Дяківці – Раковець» – новий цілодобовий пункт пропуску, відкритий у 2023 році. Ним користуються пішоходи, легкові авто та вантажівки до 7,5 тонн.