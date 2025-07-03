Міст через Тису ремонтуватимуть до 3 вересня

На кордоні з Румунією ремонтуватимуть аварійний міст через річку Тиса, розташований між пунктами пропуску «Сігету Мармацій» та «Солотвино» на Закарпатті. Через це з липня до вересня 2025 року рух автомобілів через міст обмежать.

Як повідомили у Закарпатській митниці, з 3 липня по 3 вересня рух мостом закриють для проведення робіт на дорожній частині та тротуарах мосту.

«Упродовж 62 діб з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 15.00 буде обмежено доступ до мосту з румунської сторони», – зазначили митники.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби додали, що обмеження стосуватимуться тільки автотранспорту. Пішохідне сполучення не зупинятимуть. На час ремонту мосту, охочим потрапити в Румунію радять скористатися іншими пунктами пропуску.