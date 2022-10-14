Після звільнення Лимана від росіян у місті виявили братську могилу з українськими захисниками

У звільненому Лимані Донецької області завершили ексгумацію тіл з масового поховання українських військових. Триває робота з ексгумації іншого братського поховання з цивільними, повідомила в п’ятницю, 14 жовтня, поліція Донеччини.

«Слідчі завершили ексгумацію на місці масового поховання військовослужбовців ЗСУ в Лимані. Поліція вилучила з братської могили тіла 34 українських захисників», – йдеться в повідомленні.

У поліції наголосили, що Тіла військових спрямовано до моргу. Після ідентифікації та встановлення причин смерті загиблих буде передано рідним для поховання.

Станом на 14 жовтня триває ексгумація на другому братському похованні, д виявили понад 120 цивільних. Воно розташоване поруч із братською могилою, з якої дістали тіла 34 військових. За добу слідчо-оперативні групи піднімають і обстежують близько 10 тіл.

Загалом з 29 вересня й дотепер поліція виявила у визволених населених пунктах тіла 144 людей, які загинули під час окупації. З них 108 тіл було ексгумовано зі стихійних поховань, решту знайдено в будівлях і на вулицях.

Більшість загиблих – 85 – цивільні мешканці, частина з них має ознаки насильницької смерті, зокрема осколкові ушкодження.

ЗСУ звільнили Лиман від російських загарбників на початку жовтня. Місто перебувало під російською окупацією з кінця травня.