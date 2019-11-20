З четверга в Україну прийде суттєве похолодання з поривчастим вітром

На захід України похолодання надійде у п’ятницю, тоді як у четвер воно охопить більшу частину території України

СуспільствоВолодимир Пиріг, 20 листопада13890

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У четвер, 21 листопада, на більшу частину території України, крім заходу та крайнього півдня, переміститься перша порція холодного повітря з північного сходу Європи. Як повідомив Український гідрометцентр, в більшості областей буде спостерігатися посилення вітру до небезпечних, в Приазов’ї і на акваторії Азовського моря – до стихійних значень.

У західних, Вінницькій та Одеській областях у четвер очікується невеликий дощ, на решті території – без істотних опадів.

Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, в більшості областей пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с.

Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу (вночі в східних областях 4-9° морозу); в західних областях і на крайньому півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті 10-15° тепла.

У п'ятницю, 22 листопада, в Україні буде без істотних опадів. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, на заході, півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с, в Приазов'ї 25 м/с.

Подальше зниження температури триватиме: вночі до 3-9° морозу, в східних областях до 12°, вдень до 0-5° морозу; в західних, Одеській областях та Криму вночі від 2° тепла до 4° морозу, удень 0-6° тепла; лише на Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла, процитувала повідомлення синоптиків агенція «Інтерфакс-Україна»

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