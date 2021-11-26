Лаванда Різ

Генрі Форд говорив: «Найкраща робота – це високооплачуване хобі». З американським промисловцем цілком погоджується Лаванда Різ, колишня економістка, а нині авторка численних романів на Букнет, яка цього року завдяки гонорарам вiд книг здійснила свою мрію.

– Ви публікуєте свої книги в інтернеті. На цей час у вас уже 40 творів на Букнет. Як досягли такого результату? Вам допомогла спеціальна освіта? Можливо, відвідували якісь письменницькі курси?

– Ще півтора року тому я навіть і не мріяла, що мої книги побачить світ та отримають велику кількість прихильників. Раніше це було моїм хобі та розрадою від життєвих проблем. З того часу, як я прийшла на платформу Букнет, кількість моїх книг збільшилася втричі. На сьогодні це 40 книг. 20 із них я написала за останні 15 місяців Кожна книга – це неймовірна історія, яку я переживаю разом з героями, з ними радію та відчуваю справжні емоції. За професією я економіст, тому до письменництва ніяким боком не відносилася. І секрет мого написання зараз – це бажання вдосконалюватися у майстерності слова, що передає палітру відчуттів моїх героїв та моє занурення в сюжет.

– Наскільки складно публікувати книги в інтернеті? На що порадите звернути увагу авторам-початківцям?

– На початку моєї діяльності на Букнеті я відчувала деякі прогалини у знаннях та технологіях, та іноді шукала поради. Але виявилось все доволі просто, і освоїти це може кожен. Зараз публікуватися в Інтернеті легко та захопливо. Авторам початківцям пораджу вірити в себе та в свій успіх, створювати історії наповненні життям та емоціями, шукати унікальні сюжети та уникати шаблонності. Вашу книгу читач зустрічає по обкладинці та анотації, тож підходьте до цього творчо та інтригуючи, і це викличе бажання знайомства з вашими героями. Оживляйте сюжет гумором, іронією та справжністю почуттів.

– У вас зараз одна книга продається за передплатою. Розкажіть, що це таке «Передплата на книгу» і чому не продаєте книгу одразу, в закінченому вигляді?

– Передплата на книгу – це унікальна можливість для читачів бути в процесі створення сюжету. Більшість активних читачів не тільки читають кожного дня нові глави, вболіваючи за героїв, але й прогнозують майбутній розвиток подій. Скажу по секрету, інколи в коментарях читачі стають майже співавторами, надихаючи мене до певних подій та розвитку сюжету. Для читача це не тільки можливості щоденного читання, смакування очікуванням нового розділу, а ще й вигідна ціна. За передплатою залюбки купують книги навіть ті читачі, які люблять читати повністю завершені історії. Але передплата не менш корисна і для автора! Свого часу я дуже прагнула відкрити свою першу передплату, бо це дозволяє автору заробити на поступовій публікації книги, а потім вже продавати завершену книгу.

– Нещодавно на Букнет розпочався новий літературний конкурс. Чи плануєте брати участь?

– Конкурси – це чудовий спосіб для авторів-початківців спробувати для себе дещо нове, розкрити свій талант з додаткової сторони, випробувати себе в новому жанрі, привернути увагу читача до своєї творчості. Зараз стартував конкурс на чарівну тему «Ніч перед Різдвом». Я обов’язково порадую своїх читачів новорічною тематикою, адже очікування дива та здійснення мрій – це все про магію Різдва.

Лаванда Рiз

– Чи вдається вам щось заробляти на публікації та продажі своїх книг в інтернеті? Що найцікавіше купили на гонорари?

– Моя творча діяльність на Букнеті дозволяє мені заробляти та здійснювати мої мрії, і деякі з них навіть амбітні. Гонорари коливаються, раз на раз не випадає, все залежить від моєї активності. В листопаді, наприклад, мені вдалося заробити 22 тисячі гривень. Коли завдяки продажам можна здійснити свої бажання – це мотивує автора так само, як і приємні відгуки читачів та нові підписники. Моя мрія, яка здійснилася в цьому році – це комфортний відпочинок з родиною на березі океану. А із покупок – кавомашина – моя давня мрія про кав’ярню вдома, бо я дуже люблю цей напій.

– Розкажіть, як побудовано робочий день письменниці Лаванди Рiз?

– Мій робочий день починається одразу після сніданку. З ранку я сідаю за написання та редагування свіжих розділів, відповідаю на коментарі, бо спілкування з читачами – це моя улюблена та важлива частина творчості. Через те, що зазвичай в мене в процесі написання завжди дві-три книги, то я працюю повноцінний робочий день – вісім-дев’ять годин, з перервами на обід та приготування вечері, але життя героїв продовжується у моїх думках і під час хатньої роботи. Доводиться поєднувати письменництво з іншими справами та обов’язками мами та дружини. Але родина підтримує мою любов до написання історій, тому виходить все досить гармонійно.

– Як ви вигадуєте історії для своїх книг?

– Мої історії народжуються спонтанно. Ніколи не було такого, щоб я змушувала себе їх вигадувати. Мене може надихнути музика, якийсь уривок фільму або щасливі закохані, які стоять в черзі переді мною і ніяк не можуть вибрати цукерки. Навіть слухаючи якісь історії з реального життя можна вловити свій сюжет.