Чоловіків видворили за межі України і заборонили в'їзд

Служба безпеки та міграційна служба видворили з України росіянина та ще двох іноземців, які загрожували національній безпеці.

За інформацією служби безпеки, 42-річний росіянин незаконно перебував на території України. Після повномасштабного вторгнення він контактував з представниками країни-агресора для здійснення деструктивних дій в Україні.

«Громадянин Росії у серпні був притягнутий до адміністративної відповідальності Трускавецьким сектором міграційної служби Львівщини, але рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни не виконав», – додали в міграційній службі.

Двоє інших порушників, який депортували з України, – іноземці, які були учасниками злочинних угруповань, діяльність яких становить загрозу держбезпеці України. У міграційній службі додали, що це 48-річний азербайджанець та молдаванин. Азербайджанця помістили у пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, оскільки він не надав жодних документів. А громадянин Молдови відбував покарання у Дрогобицькій виправній колонії. Після звільнення з неї працівники управління з питань іміграції притягнули його до адміністративної відповідальності.

«З метою блокування загроз державній безпеці України та недопущення розпалювання ворожнечі на національному підґрунті, співробітники СБУ у Львівській області ініціювали рішення про депортацію трьох іноземців. Для недопущення поширення російської пропаганди та ліквідації кримінального осередку Служба безпеки ініціювала рішення про примусове видворення зловмисників за межі України із забороною в’їзду до нашої держави», – пояснили в СБУ.

Депортацію провели оперативники управління СБУ у Львівській області спільно із працівниками головного управління ДМС у Львівській області.