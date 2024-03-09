Тварина, яка 9 березня втекла з Домівки врятованих тварин

У суботу, 9 березня, з Домівки врятованих тварин, що на території парку «Знесіння», втекла зелена мартишка на прізвисько Шура. Тварина невеликого розміру та не є агресивною. Керівник Домівки Орест Залипський у коментарі ZAXID.NET розповів, що зникнення мавпи помітили приблизно о 12:00. Приблизно о 18:30 Шуру вдалося знайти.

«Шура живе у Домівці півтора року. Він неагресивний і повністю контактний. Найкраще, що можна зробити, коли хтось його побачить, це телефонувати одразу нам. Його також можна підгодовувати, щоб він далеко не втік. Це можуть бути фрукти, овочі чи печиво», – говорить Орест Залипський.

Шуру знайшли на даху будинку (Фото зі сторінки Ореста Залипського)

Нагадаємо, що Домівка врятованих тварин у Львові рятує диких та свійських тварин, які постраждали від насильства та жорстокого ставлення. У притулку мешкають лисиці, єноти, вовки, сови, мавпи, коні, собаки, коти тощо.

P. S. Орест Залипський повідомив, що Шуру вдалося знайти та повернути на територію Домівки.