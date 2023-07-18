Озеро у парку "Знесіння"

У львівському регіональному ландшафтному парку «Знесіння» збудують спортивний майданчик для людей з інвалідністю і втілять ще низку проектів для облагородження території. Про це повідомила депутатка Львівської міськради Марія Чижишин.

«На останній сесії ЛМР ми виділили 1,5 млн грн на облаштування інклюзивного майданчика у цьому парку з влаштуванням під'їзних доріжок для людей на кріслах колісних. Дуже крута ініціатива, яку потрібно перехопити й іншим паркам, адже у наш час це дуже актуально», – написала Марія Чижишин на своїй Facebook-сторінці.

Також, за словами депутатки, у парку планується облагородити територію біля озера, де люблять відпочивати львів’яни, але цей проект ще потребує доопрацювання. Цього року працівники парку власними силами очистили водойму.

У планах і допомога «Домівці врятованих тварин», насамперед – каналізування.

«Продовжуємо разом працювати над розв'язанням проблем закладу. Наразі найболючіше питання – це каналізування. Будемо намагатися шукати кошти, щоб якнайшвидше розпочати роботи», – говорить Марія Чижишин.

Директор парку «Знесіння» Тарас Микітчак, за словами депутатки, також має ідею створення у парку геологічної стежки і ознакування цікавих локацій, адже колись територія «Знесіння» була дном міоценового моря.