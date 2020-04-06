З перинатального центру у Львові втекла 33-річна породілля, залишивши дитину

33-річна Ксенія П. залишила немовля в пологовому і пішла у невідомому напрямку

У Львові розшукують 33-річну породіллю Ксенію П., яка втекла 6 квітня з Львівського обласного перинатального центру, залишивши новонароджену дитину. Інформацію про цей випадок, яка з’явилася у соцмережах, ZAXID.NET підтвердили у перинатальному центрі.

Заступник директора з медичної частини Львівського обласного клінічного перинатального центру Олександр Сімкін розповів ZAXID.NET, що 33-річна Ксенія П., зареєстрована у Херсоні, у неділю, 5 квітня, близько 11:30 народила у Львові дівчинку вагою 2,78 кг і зростом 49 см. Пологи проходили поза межами пологового, потім вона була доставлена до перинатального центру, де її оглянули та надали допомогу.

Як вдалося з'ясувати ZAXID.NET, жінка на пізньому терміні вагітності попросилася пожити в одному із львівських хостелів, який зараз не працює через карантин. Господарі хостелу її пошкодували і впустили, там у неї почалися пологи і звідти її забрала швидка допомога до перинатального центру.

До 12:00 понеділка, 6 квітня, жінка перебувала у післяпологовому відділенні перинатального центру, звідки і втекла. Відсутність жінки помітила чергова акушерка.

Олександр Сімкін також зазначив, що при поступленні цієї пацієнтки у пологовий медики викликали поліцію для встановлення її особи. Так вчиняють завжди, коли жінки народжують поза межами медзакладу і не мають при собі документів.

«6 квітня жінка пішла, залишивши дитину. Ми повторно викликали поліцію для її розшуку. Ми мусимо про це заявити, якщо пацієнтка пішла і залишила дитину», – пояснив Олександр Сімкін. Жінка покинула лікарню у халаті, тапочках та светрі, залишивши свої особисті речі. Відтак медики сподіваються, що вона за ними ще повернеться. Розмов про те, що вона хоче відмовитися від дитини, зі слів заступника директора, не було.

Олександр Сімкін зазначив, що новонароджена дівчинка здорова і перебуває у перинатальному центрі під наглядом лікарів. Також відомо, що це другі пологи Ксенії П. У 2010 році вона народила хлопчика.

У поліції Львівщини ZAXID.NET підтвердили цей факт. «Особа жінки встановлена. Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та місце перебування жінки», – повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, станом на вечір 6 квітня жінка так і не повернулася у львівський хостел, де тимчасово проживала.