У разі доведення вини фігурантам справи може загрожувати від п'яти до десяти років тюрми

Волинська поліція викрила цех, в якому фасували алкоголь з підробленими марками акцизного податку. Під час 14 обшуків, які правоохоронці провели 4 листопада, знайшли алкоголь та сигарети на суму понад 300 тис. грн. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, у разі доведення вини фігурантам справи загрожує від п'яти до десяти років тюрми.

У четвер, 4 листопада, поліцейські провели 14 обшуків за місцями фасування та зберігання підакцизної продукції, повідомили у прес-службі поліції Волині. У спеціальному цеху група людей фасувала алкоголь відомих брендів з підробленими марками акцизного податку, який в подальшому продавала у невеликі магазини та на ринки. У якому населеному пункті працював цех, поліція наразі не уточнює.

«За допомогою спеціально обладнаної системи змішування та розливу злочинна група організувала фасування і розлив фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції у заздалегідь підготовлені пляшки та паперову тару, в тому числі пакети. У подальшому, на готову продукцію наклеювалися підроблені марки акцизного податку України та етикетки із зображенням марок відомих торгівельних брендів вітчизняних та імпортних виробників алкогольної продукції», – йдеться у повідомленні поліції.

Всього під час обшуків поліція вилучила понад 500 літрів віскі, коньяку, бренді та горілки, а також обладнання для розливу та зберігання напоїв. Крім того, знайшли понад 8 тис. контрафактних сигарет. Вартість вилучених товарів становить близько 370 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 199 ККУ. У разі доведення вини фігурантам справи загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.