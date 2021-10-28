Вогонь загасили, але напівпричіп з товаром знищено

Пізно увечері 27 жовтня на трасі Київ-Чоп біля села Зелений Гай Рівненської області під час руху загорілася вантажівка, яка перевозила спиртні напої. Водій самостійно від’єднав палаючий напівпричіп від автомобіля й відігнав його подалі від вогню. Рятувальники загасили пожежу, напівпричіп згорів.

Близько 23:30 у середу, 27 жовтня, рівненські рятувальники отримали повідомлення про те, що на дорозі біля села Зелений Гай горить вантажівка. Чергове відділення рятувальників з Дубна виявило на вказаному місці повністю охоплений вогнем напівпричіп вантажного автомобіля. «До приїзду вогнеборців водій зміг сам від'єднати палаючий напівпричіп від автомобіля та відігнати його на безпечну відстань», — повідомляє управління ДСНС у Рівненській області.

Вогонь загасили, напівпричіп, завантажений алкогольними напоями, згорів. На пожежі ніхто не постраждав. Причина займання та розмір збитків встановлюються. Місце на трасі поблизу села Зелений Гай відоме тим, що тут часто відбуваються ДТП з потерпілими та загиблими.