До України повернулись четверо військових з Рівненщини

У суботу, 19 квітня, до України з російського полону повернулись четверо військовослужбовців. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

За словами Олександра Коваля, визволені військові віком від 22 до 47 років, а саме:

солдат Віталій Веніславський з Рівненського району (47 років);

матрос Олександр Гульчук з Рівненського району (23 роки);

солдат Сергій Мацюк з Рівненського району (22 роки);

солдат Костянтин Пограничний з Дубенського району (23 роки).

Як повідомляв ZAXID.NET, загалом у межах обміну полоненими у суботу, 19 квітня, Україна повернула 277 захисників, які воювали на Донеччині, Херсонщині Запоріжжі та Луганщині. Звільнені захисники проходили службу у лавах ЗСУ, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.