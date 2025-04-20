Із російського полону повернулось двоє захисників із Волині
Загалом 19 квітня з російського полону повернулось 277 українців
Під час обміну 19 квітня з російського полону повернулося двоє мешканців Волині. Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
Зокрема, додому повернулись Олександр Самрук зі Скулина Ковельського району та Василь Ковалюк з Луцька.
«Гарна новина напередодні Великодня. Ще 277 українських воїнів повернулися додому з російського полону. Вітаємо Захисників на рідній землі», – повідомив Іван Рудницький.
Нагадаємо, під час обміну полоненими 19 квітня Україна повернула 277 захисників. Серед них бійці ЗСУ, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.
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