Олексій Чорпіта потрапив у полон 20 травня 2022 року під час виходу з «Азовсталі»

Із російського полону під час обміну 19 квітня повернувся закарпатець Олексій Чорпіта, який захищав «Азовсталь». Про це повідомила регіональна координаторка Офісу Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин Власта Рейпаші.

«Наш Чорпіта Олексій дома з полону. Три роки полону, захисник “Азовсталі”», – повідомила Власта Рейпаші.

У коментарі «Суспільному» вона повідомила, що Олексій Чорпіта мешкав у Чопі та є військовослужбовцем Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Він потрапив у полон 20 травня 2022 року під час виходу українських захисників із «Азовсталі».

«Він із чопської військової частини Т0300. Його мама теж військова», – додала Власта Рейпаші.

Нагадаємо, під час обміну полоненими 19 квітня Україна повернула 277 захисників. Серед них бійці ЗСУ, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.