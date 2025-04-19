19 квітня Росія і Україна провели великий обмін полоненими

Під час обміну полоненими у суботу, 19 квітня, повернулись пʼятеро захисників із Хмельницької області. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За попередньою інформацією, у межах обміну з російського полону звільнили пʼятьох мешканців Хмельниччини, серед яких троє – з Хмельницького району, один – із Кам’янець-Подільського району, один – із Шепетівського району.

Нагадаємо, під час обміну полоненими 19 квітня Україна повернула 277 захисників. Серед них бійці ЗСУ, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.