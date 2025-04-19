Із російського полону повернулись пʼятеро захисників із Хмельниччини
Серед них троє – з Хмельницького району
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19 квітня Росія і Україна провели великий обмін полоненими
Під час обміну полоненими у суботу, 19 квітня, повернулись пʼятеро захисників із Хмельницької області. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
За попередньою інформацією, у межах обміну з російського полону звільнили пʼятьох мешканців Хмельниччини, серед яких троє – з Хмельницького району, один – із Кам’янець-Подільського району, один – із Шепетівського району.
Нагадаємо, під час обміну полоненими 19 квітня Україна повернула 277 захисників. Серед них бійці ЗСУ, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.
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