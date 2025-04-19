Назарій Куртяник захищав Маріуполь і потрапив у полон у травні 2022 року

Під час обміну у суботу, 19 квітня, з російського полону повернулися військові родом із Львівщини. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Зокрема, з полону повернувся оборонець зі села Завишень Шептицького району Назарій Куртяник. Він учасник АТО, а з першого дня повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ. Військовий потрапив у полон під час виходу з «Aзовстaлі» і пробув у полоні три роки.

«Багато сокальчан знають його як чудового акордеоніста, концерти якого збирали повні зали глядачів. Всією громадою вітаємо Назара з поверненням з полону. Вітаємо також щасливих батьків Назарія – Володимира та Людмилу, які щодня молилися, вірили, прикладали титанічні зусилля і робили все можливе, аби Назар якнайшвидше повернувся додому», – повідомили у Сокальській міській раді.

Крім цього, з полону також повернувся мешканець Новояворівська Юрій Гавур – воїн 24-ї ОМБр імені Короля Данила. Він був у неволі з весни 2022 року.

Нагадаємо, під час обміну полоненими 19 квітня Україна повернула 277 захисників. Серед них бійці ЗСУ, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.