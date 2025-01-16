Олег Хомич потрапив у російський полоні у липні 2023 року

Під час чергового обміну полоненими в Україну повернувся 26-річний морський піхотинець з Львівщини Олег Хомич, який був у російському полоні півтора року.

«Нарешті вдома. Нарешті двоє маленьких синів обіймуть татка. Звістка, яка зігріває душу: учора з полону повернувся ще один наш земляк – 26-річний Олег Хомич із Лопатинської громади Шептицького району», – повідомив у четвер, 16 січня, голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Олег Хомич служив у морській піхоті. У липні 2023 року під час бою за Старомайорське на Волноваському напрямку отримав важке поранення і потрапив у полон.

Нагадаємо, 15 січня Україна повернула з російського полону 25 військових та цивільних, які мають поранення та хвороби. Зокрема, додому повернувся 36-річний прикордонник Василь Цішкевич із Стебника.