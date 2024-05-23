До видворення з України нігерієць перебуватиме під наглядом у Волинському ПТПІ

Працівники ДМС Івано-Франківської області відправили 27-річного громадянина Нігерії до спеціалізованого пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на Волині. Там він перебуватиме під наглядом до видворення з України.

Як повідомили у міграційній службі 23 травня, на початку війни африканець перебрався на Прикарпаття з на той час неокупованої території Донецької області, хоча мав можливість виїхати з України. Через те, що іноземець не мав документів і жодних правових підстав перебувати в Україні, його вирішили депортувати в Нігерію. Однак з першого разу це зробити не вдалося.

«Після того, як іноземця вперше допровадили до Волинського ПТПІ з метою оформлення проїзних документів для перетину кордону, велися перемовини і листування з дипломатичною установою Нігерії щодо оформлення паспорта цій людині. Зрештою, коли це вдалося зробити, нігерієць у суді оскаржив рішення про поміщення у пункт тимчасового перебування. Суд задовольнив вимоги іноземця, тож він знову опинився в Івано-Франківську», – розповіли в ДМС.

22 травня працівники ДМС Івано-Франківської області знову відправили 27-річного нігерійця до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Там він перебуватиме до видворення з України.